2024-06-01 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- وسام الملافصّلت وزارة الداخلية، اليوم السبت، خدمات مشروعي مركز البيانات الرقمي ومعمل تصنيع اللوحات والعلامات المرورية في وزارة الداخلية.وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري الموسوي، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الداخلية شهدت افتتاح مشروعين من قبل القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الداخلية، وقيادات عدد من الوزارات"، لافتاً إلى أن "المشروعين يقدمان الخدمات إلى المواطنين في العراق وخارجه، ويعدان من أهم المشاريع الاستراتيجية".وأضاف الموسوي، أن "الافتتاح الأول كان لمركز البيانات الرقمي الذي يقدم خدمات كبيرة جداً في مجال الأمن والمعلومات، ويقدم خدمات 20 سنة مستقبلية، ويحتوي على جميع المعلومات الأمنية".ولفت إلى أن "المركز سيحتوي على بيانات البطاقة الوطنية، إضافة إلى معلومات المتهمين في مجال المخدرات والجنائية ومعلومات المرور والمعلومات المتعلقة بجميع المواطنين".وأشار إلى أن "المركز يعد الأول من نوعه وحاصلاً على شهادة عالمية"، مبيناً أن "رئيس الوزراء، أوعز بالكثير من التوجيهات أهمها تقديم الخدمة إلى المواطن والذهاب إلى الأتمتة الرقمية".وتابع أن "المشروع الآخر هو معمل طبع اللوحات المرورية، ويعمل بثلاثة خطوط، الخط الأول طباعة اللوحات التي كانت سابقاً تطبع خارج العراق والآن داخل البلاد ضمن اللوحات الجديدة".ونوه بأنه "من يوم غد الأحد، سيحصل أي مواطن يسجل أو ينقل ملكية عجلته على اللوحات الجديدة، وتباعاً سوف تتغير اللوحات بالكامل"، موضحاً أن "المشروعين تعاقد عليهما صندوق شهداء الشرطة".وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، مركز البيانات الرقمي ومعمل تصنيع اللوحات والعلامات المرورية في وزارة الداخلية.