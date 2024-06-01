فريق الجهد الخدمي يعلن إنجاز الخدمات في منطقة الثعالبة شمالي بغداد

2024-06-01 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم السبت، عن إنجاز الخدمات في منطقة الثعالبة شمالي بغداد.وذكر بيان للفريق تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي جابر الحساني وبحضور مسؤول فريق الجهد لمحافظة بغداد عبد الرزاق المالكي ومدير بلدية الثعالبة فضلاً عن مسؤولين في فريق الجهد وأمانة بغداد وجهد الحشد الشعبي ( الجهة المنفذة) افتتح مشروع خدمي في منطقة الثعالبة محلة (365)".وأشار الى أن "المشروع شمل أعمال البنى التحتية وإكساء وأعمال أخرى لجهد الحشد الشعبي حيث وصلت مساحة الإكساء إلى ( 14000م٢) أما مساحة المقرنص حجم 8 سم فقد بلغت (7500م٢) أما مساحة المقرنص حجم 6 سم فبلغت (8000م٢)".