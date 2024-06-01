نائب: الاعتراضات على جداول الموازنة قد تمنع التصويت عليها بجلسة الاثنين- عاجل

2024-06-01 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، أن الاعتراضات البرلمانية مازالت مستمرة وبقوة على جداول موازنة سنة 2024، رغم تحديد موعد التصويت عليها.

وقال الفياض في حديث لـ "بغداد اليوم " ان "رئاسة البرلمان حددت جلسة التصويت على جداول الموازنة يوم الاثنين المقبل، رغم وجود اعتراضات وملاحظات برلمانية كثيرة عليها وهذا ما قد يمنع التصويت عليها خلال الجلسة ".

وبين ان "هناك دفعًا للاسراع بالتصويت على الموازنة من قبل بعض قادة الأحزاب السياسية رغم التحفظات النيابية، واكيد سيكون للنواب رأي بذلك خاصة انه لا يمكن لهذه القيادات فرض ما تريد على كل النواب".

وكان مجلس النواب، خصص جلسته يوم الإثنين المقبل موعدًا للتصويت على جداول الموازنة المالية الاتحادية، في وقت أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم أمس الجمعة، (31 ايار 2024)، قرب انتهاء اعمالها على جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024.

وبحسب رئيس اللجنة، عطوان العطواني، فأن" لجنته توشك على إنجاز مهمة مناقشة ومراجعة تفاصيل هذه الجداول، وبما ينسجم مع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 -2024)".