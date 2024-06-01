الحكيم يؤكد على الاهتمام بمكونات العراق.. جسورا للتواصل مع شعوب المنطقة والعالم

2024-06-01 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، على ضرورة الاهتمام بمكونات الشعب العراقي لتكون للتوصل مع شعوب العالم والمنطقة بما يخدم مصالح البلد.

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الحكيم التقى عددا من النخب الكردية من أكاديميين ورؤساء مراكز بحثية".

وأشاد الحكيم بحسب البيان، بـ"دور النخب في معالجة الإشكالات المجتمعية والاقتصادية والسياسية فيما حملهم مسؤولية التواصل فيما بينهم وأخذ المبادرة في الملفات كافة".

وقال الحكيم، إن "العراقيين أمة تضم تنوعا مهما، مما يتطلب إدارة هذا التنوع واستثماره لتكون المكونات العراقية جسورا للتواصل مع شعوب المنطقة والعالم بما يخدم مصالح البلد".

وشدد على "إشاعة الإيجابيات والتفاؤل وتعريف الناس بحجم المنجز الذي تحقق"، مبينا "أهمية تعريف الأجيال الحالية واللاحقة بسلبيات وجرائم النظام الصدامي وما عاناه الشعب العراقي من قتل وقمع ومصادرة حريات وعبث بالإمكانات".

ولفت الحكيم الى "أهمية إدامة الحوار بين بغداد وأربيل"، موضحا أن "اللقاءات والحوارات تحت سقف الدستور والقوانين النافذة كفيلة بحل الإشكاليات العالقة".

وأعرب الحكيم عن "تفاؤله بالمضي بمشروع توطين الرواتب لموظفي إقليم كردستان أسوة بباقي موظفي الدولة العراقية".