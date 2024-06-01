السيد الحكيم يؤكد على أهمية إدامة الحوار بين بغداد وأربيل للمضي بتوطين الرواتب

2024-06-01 14:48:01 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: الفرات نيوز} اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، على أهمية إدامة الحوار بين بغداد وأربيل، فاللقاءات والحوارات تحت سقف الدستور والقوانين النافذة كفيلة بحل الإشكاليات العالقة

وقال السيد الحكيم في بيان تلقته {الفرات نيوز}: "خلال لقائنا عددا من النخب الكردية من أكاديميين ورؤساء مراكز بحثية"، مشيداً "بدور النخب في معالجة الإشكالات المجتمعية والاقتصادية والسياسية وحملّناهم مسؤولية التواصل فيما بينهم وأخذ المبادرة في الملفات كافة".

واكد السيد الحكيم "على وحدة الشعب العراقي، وقلنا إن العراقيين أمة تضم تنوعا مهما، مما يتطلب إدارة هذا التنوع واستثماره لتكون المكونات العراقية جسورا للتواصل مع شعوب المنطقة والعالم بما يخدم مصالح البلد".

وشدد "على إشاعة الإيجابيات والتفاؤل وتعريف الناس بحجم المنجز الذي تحقق"، مبيناً "أهمية تعريف الأجيال الحالية واللاحقة بسلبيات وجرائم النظام الصدامي وما عاناه الشعب العراقي من قتل وقمع ومصادرة حريات وعبث بالإمكانات".

واكد أيضا "على أهمية إدامة الحوار بين بغداد وأربيل، فاللقاءات والحوارات تحت سقف الدستور والقوانين النافذة كفيلة بحل الإشكاليات العالقة"، معرباً "عن التفاؤل بالمضي بمشروع توطين الرواتب لموظفي إقليم كردستان أسوة بباقي موظفي الدولة العراقية"،