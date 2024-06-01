مطار بغداد يستقبل الرحلة الاولى لشركة طيران الخليج البحرينية

2024-06-01 14:48:01 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} استقبل مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، الرحلة الاولى لشركة طيران الخليج البحرينية، بحضور مدير مطار بغداد الدولي حارث العبيدي وسفير مملكة البحرين في العراق خالد احمد المنصور، وعدد من المسؤولين في المطار".

وذكر اعلام وزارة النقل في بيان تلقته {الفرات نيوز}، ان "الاستقبال جرى في اجواء احتفالية تخللها كلمات ودية متبادلة بين الطرفين، حيث اشار مدير مطار بغداد، انه استنادا لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ومدير عام المطارات عباس صبار البيضاني ان بدء تشغيل الرحلات المجدولة لشركة طيران الخليج يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى إغناء شبكة الوجهات الواصلة الى مطار بغداد الدولي، وفسح المجال امام مزيد من تبادل العلاقات في مختلف المجالات خصوصا منها السياحية ، وكذلك لتلبية احتياجات المسافرين بكفاءة وجودة عالية".

من جانبه عبر السفير المنصور عن سعادته للتقدم الذي تحقق على مستوى العلاقات الثنائية، لافتا، ان الوجهة الجديدة لشركة طيران الخليج إضافة قيّمة إلى شبكة المحطات المتاحة للمسافرين وذلك ضمن جهود الشركة الهادفة إلى تعزيز وجهاتها وتحقيق مزيدا من الانفتاح الايجابي بين المنامة وبغداد .