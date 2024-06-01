أشبال أمانة بغداد يتوج بالمهرجان السنوي لرفع الأثقال

2024-06-01 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتوج أشبال نادي امانة بغداد لرفع الاثقال، بكأس المهرجان السنوي الذي جرت منافساته على قاعة المركز التخصصي للعبة بوزارة الرياضة والشباب بمشاركة (11) نادياً .وقال مدرب الفريق صباح زبون في بيان المكتب الاعلامي لنادي أمانة بغداد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "منافسات البطولة كانت قوية، واستطاع لاعبونا من الحصول على نتائج متميزة فيها بعد منافسة شريفة من قبل نادي الكاظمية، الذي جاء بالمركز الثاني ونادي الحلة الذي حصل على المركز الثالث".وأضاف أن "الجهود التي بذلت من قبلنا كملاك تدريبي اثمرت عن تتويج فريقنا بالبطولة، مبيناً أن هذا الجهد يحسب لهم وللاعبي الفريق، مشيراً إلى حصول اللاعبين (مهدي خالد داود ومحمد مصطفى شنان وباسل مرتضى فالح) على المركز الاول، بينما احرز اللاعب (حسين علي احمد) المركز الثاني، في حين نال اللاعبون (موسى حيدر عبد الله وكرار رشيد ويونس محمد طه ياسين) على المركز الثالث ".