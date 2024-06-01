"الورقة الخضراء" ترتفع في الاسواق المحلية.. تسجيل 145300 دينار لكل 100 دولار 

2024-06-01 14:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، في الأسواق المحلية. وارتفعت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145300 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الخميس الماضي 145150 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار. واستقرت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 144250 ديناراً لكل 100 دولار. أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار استقرارا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 145000 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 144900 دينار مقابل 100 دولار.