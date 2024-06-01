العراق يزيد مساحة زراعة الشلب خلال الخطة الصيفية

2024-06-01 14:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير الزراعة، عباس جبر العلياوي، اليوم السبت، زيادة مساحة خطة زراعة الشلب بفارق كبير عن العام الماضي، فيما أكد أن الخطة الصيفية لهذا العام تمثل واحدة من نجاحات الحكومة. وقال العلياوي، إن وزارة الزراعة أكملت الخطة الصيفية الزراعية، وكانت خطة تمثل واحدة من نجاحات الحكومة. وأشار إلى أن الوزارة نجحت في الموسم الشتوي لزراعة الحنطة وكان الإنتاج 5 ملايين طن العام الماضي، وهذا العام سيكون 6 ملايين. وأضاف أنه تم إقرار خطة زراعة الشلب وكانت العام الماضي بواقع 5 آلاف دونم، ولكن هذا العام 150 ألف دونم وهذا فارق كبير جداً، لافتاً إلى أن زراعة الذرة بواقع 925 ألف دونم، وهذا يمثل خلق فرص جديدة للمزارعين والفلاحين. وأصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية الماضية، جملة من القرارات من بينها إقرار الخطة الزراعية الصيفية للموسم 20232024.