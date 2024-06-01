أربيل تجمع خبراء دوليين في أول مؤتمر للذكاء الاصطناعي بالعراق.. صور

2024-06-01 15:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، المؤتمر الاول على مستوى العراق حول الذكاء الاصطناعي.

وقال ازاد قاسم (أحد منظمي المؤتمر)، لوكالة شفق نيوز ان "هذا المؤتمر هو الأول للذكاء الاصطناعي الدولي في العراق والمقام في مدينة أربيل"، موضحا أن المؤتمر "يضم مجموعة كبيرة من الخبراء الدوليين المتخصصين بمجال الذكاء الاصطناعي".

واضاف قاسم، ان "20 خبيرا في هذا المجال يشاركون في المؤتمر، وسيكون ضمن فعاليات المؤتمر التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة مثل المجال الصحي والتجاري والأعمال والأمن السيبيري ومجالات أخرى".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان هذا المؤتمر هو الأول على مستوى العراق للذكاء الاصطناعي حيث يتضمن بحث آليات تطويره في العراق مع عقد عدد من الجلسات النقاشية من قبل الخبراء.