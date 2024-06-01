الانواء الجوية: العراق دخل بمرحلة المنخفضات الموسمية الحرارية ولاتأثير على صحة المواطن

2024-06-01 15:24:02 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} اوضحت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، ان العراق دخل بمرحلة المنخفضات الجوية الموسمية الحرارية، لافتة الى انه لن يؤثر على صحة المواطن.

وقال عامر الجابري مدير اعلام الانواء الجوية لوكالة {الفرات نيوز} "العراق دخل بمرحلة المنخفضات الجوية الموسمية الحرارية، وحتى الان من خلال قراءات تقارير الطقس لم نشهد تعمق المنخفض الحراري الذي يتشكل على الاراضي الهندية".

واضاف: "البلاد دخل بمرحلته الا انه لم يتعمق بعد ويؤثر بتذبذب درجات الحرارة"، متوقعاً "يوم غد سيكون هنالك ارتفاع بدرجات الحرارة وتصاعد الغبار بسيط لايؤثر على صحة المواطن".

ولفت الى ان "هذه المرحلة هي مرحلة المنخفضات وهي ظاهرة جوية طبيعية في كل وقت من العام".

من.. رغد دحام