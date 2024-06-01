الكرعاوي يعلن قرب انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في محافظات الجنوب

2024-06-01 15:24:02 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} اعلن حيدر الكرعاوي مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب، اليوم السبت، الكرعاوي قرب انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في محافظات الجنوب

وقال الكرعاوي لوكالة {الفرات نيوز}: "فيما يخص كميات محصول الحنطة المستلمة حتى الان وصل الى اكثر من ٣.٥ مليون طن لـ15 محافظة عدا محافظات اقليم كردستان".

واضاف، ان "المحافظات الجنوبية الـ9 مستمرة عملية التسويق ضمن ساعات الدوام الرسمي ومن بينها موقع تسليم في بابل".

ولفت الى انه "تم الاقتراب الان من نهاية عمليات التسويق في المحافظات الجنوبية الـ 9".

من.. رغد دحام