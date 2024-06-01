التجارة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة

2024-06-01 15:24:02 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، تحقيق أهداف الموسم التسويقي لمحصول الحنطة 2024 من خلال كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين، فيما أشارت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن "الموسم التسويقي لمحصول الحنطة 2024 يحقق أهدافه من خلال كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين التي ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج الوطني بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العراقي".

وأضاف أن "عمليات التسويق واسعة النطاق مستمرة في محافظات الموصل وكركوك وديالى، فضلاً عن محافظات عراقية أخرى، في حين بدأت تتضاءل عمليات التسويق في المحافظات الوسطى والجنوبية بعد استكمال عمليات تسليم المحصول حسب احصائيات وزارة الزراعة خلال الموسم الزراعي".

وأشار إلى أن "النجاح المتحقق في الموسم التسويقي لهذا العام جاء نتيجة الدعم الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء، إلى الفلاحين والمزارعين عبر دفع المستحقات المالية خلال ٤٨ ساعة فقط بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية، كذلك الشفافية العالية في استلام المحصول ومنع حالات تكدس العجلات التي حصلت في الأعوام السابقة بعد قرار استمرار العمل خلال ٢٤ ساعة، كذلك التدقيق في عمليات الفحص المختبري ومنع دخول أي نوعية حنطة تعود للإعوام السابقة والالتزام بخطة وزارة الزراعة".

ولفت حنون، بحسب البيان إلى "جملة من الإجراءات الأمنية التي تقوم بها العمليات المشتركة والأجهزة الأمنية ودائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة بهدف منع دخول أي كميات ترد من مصادر غير معروفة أو مخزونة في مخازن وتعود لأعوام سابقة حيث يتم التعامل معها من خلال وضع اليد وإعادتها إلى شركة ما بين النهرين في وزارة الزراعة واستقطاعها من الحصة الكلية للفلاح أو المزارع".

وتابع أن "نجاح عمليات التسويق وحصر المخالفات التي حصلت في مواسم سابقة اسهم في ابداء كافة التسهيلات للفلاحين بما يحقق الاكتفاء الذاتي الذي أسهم في دخول العراق كدولة منتجة للحنطة التي تشكل أولوية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي".