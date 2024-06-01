تتيح قيادة السيارات خارج العراق.. تدشين خط إنتاج 2000 لوحة مرورية في الساعة

2024-06-01 15:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، معمل تصنيع اللوحات المرورية، التابع إلى وزارة الداخلية، وسط العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن اللوحات المرورية ستكون ذات مواصفات عالية، وتسمح لصاحب المركبة بالقيادة خارج العراق.

وأكد السوداني أهمية هذا المشروع، في الحلّ الجذري لمشكلة اللوحات المرورية التي ظلت قائمة لسنوات.

وكان الخط الإنتاجي الأول قد جرى نصبه في شهر آذار الماضي، وأصبح جاهزاً للإنتاج، وتلتزم الشركة المستثمرة بوصول بقية الخطوط الإنتاجية خلال الفترة القادمة، لغرض إنتاج النموذج المربع من اللوحات، وإنتاج لوحات الدراجات، وقد تم إعداد كادر عمل من مديرية المرور/ مديرية هندسة الطرق والعلامات المرورية، وخضعوا لدورة تدريبية في مقرّ معمل اللوحات على كيفية العمل عليها.

وينتج الخط الإنتاجي الواحد حوالي (2000) لوحة في الساعة الواحدة، بمعدل (16) ألف لوحة خلال شفت العمل الواحد، وقابل للزيادة، مع زيادة ساعات العمل حسب احتياج مديرية المرور، وبإمكان المعمل إنتاج (3) أنواع للّوحات بقياسات مختلفة، وحسب التعليمات وحاجة مديرية المرور، وهي اللوحة القصيرة، واللوحة الطويلة، ولوحة الدراجة النارية.