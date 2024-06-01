رئيس الوزراء يستقبل مجموعة من وجهاء وأهالي محافظة الديوانية

2024-06-01 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاستقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مجموعة من وجهاء وأهالي محافظة الديوانية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مجموعة من وجهاء وأهالي محافظة الديوانية".