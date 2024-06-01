رئيس الوزراء يؤكد أهمية معمل تصنيع اللوحات المرورية

2024-06-01 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية معمل تصنيع اللوحات المرورية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح معمل تصنيع اللوحات المرورية، التابع إلى وزارة الداخلية، وسط العاصمة بغداد".

واضاف أن "السوداني اطلع على أقسام المعمل، ومراحل تصنيع اللوحات المرورية التي ستكون ذات مواصفات عالية، وتسمح لصاحب المركبة بالقيادة خارج العراق".

وأشاد رئيس الوزراء "بجهود وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة، والشركة المنفذة"، مؤكداً "أهمية هذا المشروع، في الحلّ الجذري لمشكلة اللوحات المرورية التي ظلت قائمة لسنوات".

وتابع البان أن "الخط الإنتاجي الأول كان قد جرى نصبه في شهر آذار الماضي، وأصبح جاهزاً للإنتاج، وتلتزم الشركة المستثمرة بوصول بقية الخطوط الإنتاجية خلال الفترة القادمة، لغرض إنتاج النموذج المربع من اللوحات، وإنتاج لوحات الدراجات، وقد تم إعداد كادر عمل من مديرية المرور/ مديرية هندسة الطرق والعلامات المرورية، وخضعوا لدورة تدريبية في مقرّ معمل اللوحات على كيفية العمل عليها".

وبين أن "الخط الإنتاجي الواحد ينتج حوالي (2000) لوحة في الساعة الواحدة، بمعدل (16) ألف لوحة خلال شفت العمل الواحد، وقابل للزيادة، مع زيادة ساعات العمل حسب احتياج مديرية المرور، وبإمكان المعمل إنتاج (3) أنواع للّوحات بقياسات مختلفة، وحسب التعليمات وحاجة مديرية المرور، وهي اللوحة القصيرة، واللوحة الطويلة، ولوحة الدراجة النارية".