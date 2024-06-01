توضيح رسمي لتفاصيل المواجهة بين القوات الأمنية والمتجاوزين في "كازينو لبنان" بالبصرة (فيديو)

2024-06-01 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، عن تعرض القوات الأمنية بالمحافظة إلى تجاوزات من قبل بعض المواطنين أثناء عملية رفع منازلهم المتجاوزة في منطقة كازينو لبنان وسط مركز المحافظة.

وقال رئيس اللجنة عقيل الفريجي في حديث لـ"لبغداد اليوم"، ان" التجاوز على القوات الأمنية مرفوض ولانسمح به فعمل القوات هو لصالح المواطن وهذا يصب بمصلحة اهل المحافظة وليس مصلحة شخصية سيما وان دور التجاوز التي تعتزم البلدية إزالتها تأتي بعد تخطيط وعزم المحافظة على انشاء حدائق ومتنزهات ستكون واجهة للبصرة.





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