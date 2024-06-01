2024-06-01 15:42:07 - المصدر: منصة إيشان

وجه الأكاديمي العراقي، علي اغوان، رسالة إلى الدولة العراقية “قبل فوات الآوان”، حذر عبرها من تغلغل حزب العمال الكردستاني في المناطق العراقية، ولا سيما في قضاء سنجار، التابع لمحافظة نينوى. يقدم نفسه كشركة نقل إقليمية عابرة للحدود لمن يدفع أكثر وقال اغوان في رسالة مطولة وجهها إلى الحكومة العراقية، تابعتها منصة “ايشان” إن “هذا الحزب […]

ظهرت المقالة أكاديمي عراقي يحذر: “بي كي كي” يحفر الأنفاق في سنجار ويمول نفسه بالتهريب وتجارة الأعضاء أولاً على ايشان.