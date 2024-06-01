آثار كركوك توضح بشأن فرض رسوم على دخول المواقع التاريخية (صور)

2024-06-01 16:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضحت دائرة الآثار والتراث في كركوك، يوم السبت، أن الدخول إلى المواقع التاريخية والسياحية مقابل رسوم مالية أمر معمول به منذ ثلاث سنوات في المحافظة، كما أنه معتمد في جميع أنحاء العراق.

وقال مدير آثار كركوك، رائد عكلة، لوكالة شفق نيوز، إن "إجراءات مفتشية آثار كركوك فيما يخص استيفاء أجور على الدخول لقلعة كركوك التاريخية هي سليمة وقانونية ومعمول بها في الأماكن الأثرية والتراثية في أنحاء العراق كافة".

وبين أن "أجور الدخول للمواقع السياحية والأثرية تبلغ ألف دينار للشخص الواحد بالنسبة لطلبة المدارس، وثلاثة آلاف دينار للزائر العراقي إن لم يكن طالباً، و25 ألف دينار للسائح الأجنبي".

وتابع "ما تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيح كون دائرة آثار كركوك بدأت بفرض رسوم، ونحن نفرض هذه الرسوم منذ ثلاث سنوات وهي جزء من شروط هيئة السياحة العراقية للمحافظة على المواقع السياحية".

وأكد عكلة أن "كركوك فيها القلعة والقشلة والمتحف الفلكلوري وهي مواقع تخضع للجباية وفي بعض الأحيان والمناسبات نفتحها مجاناً للمواطنين والمحتفلين في المحافظة".

وأشار إلى أن "بعض الذين يدخلون إلى المواقع الأثرية يقومون بالكتابة على جدرانها أو العبث بها ويشوهونها وهذه تجاوزات موثقة لدينا في قلعة كركوك وغيرها من المواقع".

وكان جدل أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تناقل كتاب صادر من دائرة آثار كركوك يقضي بفرض رسوم وجباية على السياح والمواطنين الراغبين بالدخول إلى قلعة كركوك التاريخية، حيث اعتبروها أماكن عامة يجب أن تتاح بالمجان.