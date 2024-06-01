الصحاف: العراق وليبيا بصدد توقيع مذكرة تفاهم في مجال الرياضة

2024-06-01 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد القائم بأعمال سفارة العراق لدى ليبيا أحمد الصحاف، اليوم السبت، أن زيارة وزير الشباب العراقي أحمد المبرقع الى ليبيا أعطت دفعة نوعية للعلاقات الرياضية بين بغداد وطرابلس.وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزير المبرقع وجه دعوة لنظيره وزير الرياضة الليبي لزيارة بغداد"، مؤكداً أنه "سيكون لأبناء الجالية العراقية في ليبيا دعم كبير وقطاع الرياضة سيكون شاغلاً حيوياً لهم".وأضاف: "نستعد لتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الرياضة الليبية"، مبيناً أن "الجالية العراقية ستشارك في النشاطات والفاعليات الرياضية في ليبيا".