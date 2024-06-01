2024-06-01 16:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واععقدت اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها، اليوم السبت، اجتماعها المخصص لإعداد التقرير النهائي حول جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام 2024.وذكر بيان للجنة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أكد الحرص على إنجاز كافة التفاصيل المتعلقة بالجداول وإعداد التقرير النهائي، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، مع مراعاة المسار المالي للدولة والجدوى الاقتصادية التي يجب دراستها".وأضاف البيان، أن "أعضاء اللجنة طرحوا وجهات النظر والآراء، بإمكانية إجراء المناقلات المطلوبة حسب الحاجة والرؤية الاقتصادية، بما يتلاءم والمصلحة العامة، فضلا عن أهمية تقدير حاجة المؤسسات وفق المعطيات الواقعية".وأكدت اللجنة، "ضرورة الارتقاء بمستوى الطموح من ناحية التخصيصات المالية اللازمة للمشاريع وتوزيع المبالغ بصورة عادلة استنادا للقانون، وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي".