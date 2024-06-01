التجارة: بدء عمليات تسويق الحنطة في إقليم كردستان خلال الأسبوع الحالي

2024-06-01 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، بدء تسويق عمليات تسويق الحنطة في إقليم كردستان خلال الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن محافظات أربيل والسليمانية ودهوك هي آخر المحافظات التي تنتظر التسويق نتيجة طبيعة مناخها.وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة حيدر الكرعاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عمليات تسويق محصول الحنطة مستمرة وتم حتى العشرين من أيار الماضي تسويق مليونين و515 ألف طن".وأضاف، أن "الشركة لم تستلم الحنطة من محافظات الإقليم الثلاث (أربيل، دهوك، والسليمانية) حتى الآن"، مرجحاً، "بدء موسم الحصاد في الإقليم خلال الأسبوع المقبل".وعن التوقعات بالمحافظات الأكثر إنتاجاً خلال موسم التسويق للعام الحالي أوضح الكرعاوي، أن "محافظة نينوى تصدرت العام الماضي كميات الإنتاج النهائية بواقع 927 ألف طن، والثانية كانت صلاح الدين بإنتاج بلغ 830 ألف طن، والثالثة كركوك بإنتاج بلغ 495 ألف طن، أما المحافظة الرابعة هي واسط بإنتاج بلغ 460 ألف طن، وتليها محافظة الأنبار وبعدها بقية المحافظات الأخرى"، متوقعاً، أن "المحافظات نفسها ستتصدر إنتاج الموسم الحالي كذلك لكن بكميات أكبر نتيجة الوفرة المتحققة هذا العام".