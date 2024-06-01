2024-06-01 16:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم السبت، عن تسمية الملاك الاداري و التدريبي لمنتخب الاشبال تولد 2008 - 2009 الذي يستعد للبطولة العربية "زون الشام" و"الخليج الاولى" التي يستضيفها العراق شهر تموز القادم.

هذا وتمت تسمية نائب رئيس الاتحاد قتيبة نادر مشرفا، وحسام عبد الهادي مديرا للمنتخب، وعلي سليم اداريا، فيما تألف الكادر التدريبي من: التونسي حسام بن بنور مدربا، وحكمت عادل ونعمان منذر، ووسام ذياب، مساعدين، وعمار جلوب، وقبس عبد الكاظم، مدربي لحراس المرمى، والمدرب المصري محي صلاح مشرفا على الحراس.

و تم توجيه الدعوة لـ37 لاعبا للحضور يوم الثلاثاء المقبل في قاعة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية داخل وزارة الشباب والرياضة واللاعبون هم كل من: حيدر مزهر ومحمد طارق، علي الاكبر ضرغام، محمد كمال عبد الواحد، عبد الامير حيدر، علي وسام منصل، حارث مثنى، احمد حيدر غازي، مصطفى محمد، عبدالله سبهان، رضا احمد عبود، علي حكمت عادل، زيد نعمان، امير حسين، مصطفى محمد مؤيد، مؤمل حسين، محمد لؤي عبد المحسن، محمد علي سامي، محمد باقر عقيل، محمود احمد محمود، احمد انيس، سمير عبدالله، غسان هجران، علي صهيب، نمر عمر غانم، عبيده عامر، محمد نذير، مصطفى حيدر سكر، عبدالله حامد، سيفان مهند، زكريا يحيى، غيث حازم وحراس المرمى محمد عمار علي، يوسف جسام محمد، احمد صفاء عبد، عبد الرزاق عامر، زين العابدين ضرغام.