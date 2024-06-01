بنزيما يثير الجدل قبل موقعة الريال ودورتموند

2024-06-01 16:48:01 - المصدر: الفرات نيوز

{رياضة: الفرات نيوز} أثار الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، الجدل قبل ساعات من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة مساء السبت على ملعب ويمبلي في لندن.

ونشر بنزيما، على حسابه بشبكة "إنستكرام" صورة لوصول طائرة خاصة لأحد المطارات، وعليها علم بريطانيا.

وأثار بنزيما جدلا بين مشجعي ريال مدريد بشأن وصوله إلى لندن، من أجل دعم الميرنجي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان النجم الفرنسي، توج مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، قبل أن يرحل في صيف 2023 صوب الاتحاد إلى الدوري السعودي.

وزعمت تقارير صحفية تركية، أن بنزيما في طريقه للانتقال إلى فنربخشة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك بعد أنباء عن عقد بنزيما اجتماع مع علي كوتش، رئيس فنربخشة، في جزيرة ساموس اليونانية خلال الفترة الماضية.