2024-06-01 16:48:06 - المصدر: منصة إيشان

أشر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عدداً من السلبيات في عمل دوريات النجدة، فيما انتقد منتسبي قيادتها. وبحسب وثيقة حصلت عليها منصة “إيشان”، فإن “الشمري لاحظ وجود سلبيات في عدم متابعة الدوريات، ونصفها نوم ليلاً وجلوس داخل العجلة نهاراً”. ووجه الشمري بحسب الوثيقة، بتجاوز السلبيات، وإعادة النظر بالخطط الموضوعة لانفتاح الدوريات.

ظهرت المقالة بالوثيقة.. وزير الداخلية ينتقد دوريات النجدة ويؤشر أكثر من 10 سلبيات في عملها أبرزها “النوم” أولاً على ايشان.