2024-06-01 17:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن حزب الله، اليوم السبت، استهداف سبع مواقع إسرائيلية، من ضمنها مبنى عسكري في “كريات شمونة” وإحداث أضرار كبيرة به، إضافة إلى إسقاط طائرة مُسيرة من طراز “هرمز 900″ والتي توصف بأنها فخر الصناعة الإسرائيلية، ردًا على قصف لمواقع عسكرية تابعة للحزب في جنوب لبنان، أمس الجمعة. وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال، أنه هاجم خلال […]

ظهرت المقالة يصفها الاحتلال بـ “فخر الصناعة”.. حزب الله يسقط مسيرة “إسرائيلية” متطورة أولاً على ايشان.