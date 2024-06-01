رئيس الوزراء: لدى الحكومة خطة لإيجاد شراكات حقيقية لاستثمار مصانع الديوانية

2024-06-01 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد ‏رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن لدى الحكومة خطة لإيجاد شراكات حقيقية لاستثمار مصانع الديوانية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "السوداني، استقبل مجموعة من وجهاء وأهالي محافظة الديوانية، حيث استمع إلى شكاوى ومقترحات الوجهاء والأهالي الخاصة بالجوانب الاقتصادية والخدمية والإنسانية".ولفت رئيس الوزراء - بحسب البيان - الى أن "مهمة المسؤول هي إيجاد الحلول أكثر من كونها مهمة للاطلاع على تفاصيل العمل"، مشيراً إلى أنه "رغم وجود تخصيصات لجميع المحافظات لكنّ هناك تفاوتاً في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، وهو يمثل خللاً واضحاً؛ نتيجة لسياسات خاطئة استمرت لسنوات".وأوضح أن "الحكومة خصصت للمحافظة نحو ترليون دينار من مشاريع الوزارات خارج تخصيصات محافظة الديوانية، وتوجد لدى الحكومة خطة لإيجاد شراكات حقيقية لاستثمار مصانع الديوانية"، مشدداً على "التعامل الحكومي مع قضايا الفساد من خلال لجان تخصصية مهنية".وأشار إلى، "فرق المتابعة المستمرة لكل المشاريع"، مؤكداً، "وجود خطة لإنشاء مجمعات سكنية في المحافظات، ومنح تسهيلات للمستفيدين، مع توزيع قطع أراضٍ مخدومة؛ من أجل توفير السكن اللائق لجميع المواطنين".