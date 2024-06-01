التجارة: وصول باخرة محملة بكمية (42000) طن من الرز المستورد لصالح السلة الغذائية

2024-06-01 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، وصول باخرة محملة بكمية (42000) طن من الرز المستورد لصالح السلة الغذائية.وقال المكتب الإعلامي لوزارة التجارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي، أعلنت عن وصول الباخرة (KEN COLON ) إلى منطقة الادلاء في المياه الإقليمية محملة بمادة الرز التايلندي لتعزيز رصيد السلة الغذائية من تلك المادة".وأضاف، أن "فاحصي المختبر من قسم السيطرة النوعية قاموا بإجراء عمليات سحب النماذج في ساعات مبكرة لغرض إجراء الفحص الفيزيائي الأولي على تلك المادة بغية إرسالها إلى قسم السيطرة النوعية في بغداد لإجراء الفحوصات الكيميائية والبايولوجية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وضمان صلاحيتها للاستهلاك البشري".وأشار البيان، إلى أنه "حال ظهور نتائج الفحص سليمة يتم توزيعها على الفروع والمواقع التابعة للشركة وفقا للخطة التسويقية التي يعدها قسم التسويق لتوزيعها على الوكلاء ضمن مفردات السلة الغذائية".