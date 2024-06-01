كركوك.. شارع يرتفع نصف متر عن الأرض ولجنة حكومية تحقق وتعالج (صور وفيديو)

2024-06-01 17:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تداول ناشطون من قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، يوم السبت، مقطع فيديو يوثق ارتفاع جزء من شارع رئيسي في إحدى القرى تم تعبيده مؤخراً، ليتحول إلى مادة للسخرية والتندر.

ويظهر مقطع الفيديو شارع تم تعبيده في قرية الصباغية التابعة لناحية الزاب في كركوك.

وقال أحمد الجبوري، أحد أهالي قرية الصباغية، لوكالة شفق نيوز، إن "الشارع الرئيسي في قريتنا تم تنفيذه قبل عامين وهي جهود مشكورة من قبل إدارة كركوك التي أوصلت الإكساء لعموم القرى في المحافظة".

وأضاف "المقاول وكما هو ظاهر في الشارع لم ينفذ العمل وفق المواصفات المطلوبة ما أدى إلى ارتفاع جزء من الشارع لنحو نصف متر مع تكسرات في أجزائه، وتم توثيق التكسرات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وكتب أحد المدونين، ويدعى عبد الله عمر، متهكماً "يمكن هزة أرضية صايره بالزاب (حدثت في ناحية الزاب) وما شعروا بها، حالة نادرة، بلكت المهندسين ياخذون بها الماجستير داخل العراق (عسى أن يدرسوها المهندسون للحصول على شهادة الماجستير)".

وعلق شخص ثانٍ يدعى ماهر "بعد التواصل مع المهندس قاسم إبراهيم مدير التخطيط العام في محافظة كركوك، أكد بأن هناك لجنة ستزور موقع الكسر يوم السبت وستقوم بإيجاد الحلول السريعة مع محاسبة الجهة المقصرة".

وفي السياق، ردت إدارة محافظة كركوك على الفيديو المتداول، في بيان ورد وكالة شفق نيوز "تنفيذاً لتوجيهات محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري بمتابعة تنفيذ المشاريع والتأكيد على تنفيذها وفق المواصفات الفنية، وبعد تداول صور بخصوص خلل في مشروع صب أحد الشوارع في قرية الصباغية، قامت اللجنة المركزية بمتابعة المشاريع في محافظة كركوك بزيارة وتفقد أعمال المشروع وتبين بأنه نفذ قبل أكثر من عامين مع وجود خلل في مفاصل التمدد".

وأشارت إلى أنه "تم توجيه الجهات المعنية ولجنة التنفيذ الخاصة بأعمال المشروع بالإسراع ومعالجة المفاصل وحسب المواصفات الفنية المطلوبة، وتمت المباشرة فوراً بإصلاح الخلل، وتؤكد اللجنة أنها ستتابع كل المشاريع المنفذة في كركوك واعتماد المواصفات ومتابعة عمل الدوائر والجهات الفنية المشرفة".