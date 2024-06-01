رويترز: بعض وزراء أوبك+ يتوجهون للرياض لحضور اجتماع التحالف

2024-06-01 18:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال مصدران بتحالف أوبك لوكالة رويترز إنه بالرغم من أن اجتماع التحالف المقرر غدا الأحد لاتخاذ القرار بشأن سياسة إنتاج النفط سيعقد عبر الإنترنت، يعتزم عدد من وزراء أوبك السفر إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة فيه. ويضم تحالف أوبك دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ودولا أخرى من بينها روسيا، وسيقرر سياسة الإنتاج الخاصة به لبقية عام 2024 وربما العام المقبل. وقالت مصادر إن من المتوقع أن يبحث التحالف اتفاقا معقدا قد يمدد أجل تخفيضات إنتاج النفط الكبيرة حتى عام 2025، وفقا لرويترز. وذكرت مصادر، الجمعة، أنه تم توجيه الدعوة لعدد من وزراء أوبك للذهاب إلى الرياض. ويخفض أعضاء أوبك حاليا الإنتاج في المجمل بواقع 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي. وأشارت بعض المصادر إلى أن اجتماع الغد سيتضمن الدول التي تجري تخفيضات طوعية في الإمدادات بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في إطار الجهود الشاملة للتحالف الرامية لكبح الإمدادات وتحقيق التوازن في السوق ودعم أسعار الخام. ومن المقرر أن ينتهي أجل هذه التخفيضات الإضافية هذا الشهر. والدول التي تنفذ خفضا طوعيا هي الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعُمان وروسيا والسعودية والإمارات. وأجرت أوبك سلسلة من التخفيضات منذ أواخر 2022 وسط زيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء مثل الولايات المتحدة ومخاوف إزاء الطلب في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وكان من المقرر في الأصل أن يُعقد اجتماع الغد لتحديد سياسة الإنتاج حضوريا في فيينا بمقر منظمة أوبك لكن تقرر عقده عبر الإنترنت الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تبدأ سلسلة من الاجتماعات في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش غدا. وإلى جانب تخفيضات الإنتاج، من المقرر أن تناقش أوبك طاقة الإنتاج لدى الدول الأعضاء، وهي قضية لطالما أثارت جدلا. ويساعد تقدير الطاقات الإنتاجية تحالف أوبك على تحديد أرقام الإنتاج الأساسية التي يتم بناء عليها إجراء التخفيضات.