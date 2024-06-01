2024-06-01 18:36:07 - المصدر: منصة إيشان

دافع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على جداول الموازنة التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، من أجل التصويت عليها. وقال السوداني خلال لقائه مجموعة من وجهاء وأهالي محافظة الديوانية، إن “مهمة المسؤول هي إيجاد الحلول أكثر من كونها مهمة للاطلاع على تفاصيل العمل”، مشيراً إلى أنه رغم وجود تخصيصات لجميع المحافظات لكنّ […]

ظهرت المقالة السوداني يدافع عن موازنته: هناك تفاوت بتنفيذ المشاريع رغم وجود التخصيصات لجميع المحافظات أولاً على ايشان.