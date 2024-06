2024-06-01 18:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أكد الدكتور عمار الركابي، رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار، اليوم، وصول حصة المحافظة من البنزين إلى 16 ألف لتر مكعب يومياً، نافياً وجود أي أزمة جديدة في الوقود. وأوضح الركابي في تصريح لشبكة اخبار الناصرية أن “ما يشاع عن وجود أزمة جديدة في الوقود...

