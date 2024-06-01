منتخبنا الوطني يتوجه إلى العاصمة جاكارتا لمواجهة نظيره الإندونيسي

2024-06-01 19:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واع - احسان المرسومييغادرنا، مساء اليوم السبت، وفد منتخبنا الوطني إلى العاصمة الإندونيسية جاكارتا لخوض لقائه المرتقب أمام إندونيسيا في السادس من الشهر الحالي ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأولية المؤهلة إلى كأس العالم ونهائيات آسيا.وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد لوكالة الأنباء العراقية ( واع ): إن "منتخبنا الوطني سيغادر مساء اليوم من مطار بغداد عبر طائرة خاصة إلى العاصمة جاكارتا لخوض لقائه المرتقب أمام إندونيسيا في السادس من الشهر الحالي لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الأولية المؤهلة إلى كأس العالم ونهائيات آسيا".وأضاف، أن "أكثر من ثلثي لاعبي المنتخب سيغادر مع الوفد من بغداد فيما سيلتحق المتبقي من اللاعبين مع الوفد مباشرة في جاكارتا"، مشيرا إلى، أن "اللاعبين المحترفين الذين سيلتحقون مع الوفد ووصلوا اليوم إلى بغداد هم كل من (زيدان إقبال وحسين علي وأسامة رشيد ويوسف الأمين وصفاء هادي وبشار رسن)، فيما سيلتحق بقية المحترفين بالوفد مباشرة في العاصمة جاكارتا وهم كل من المحترف في الدوري الأسترالي محمد الطائي وفي الدوري السويدي أمير العماري وفي الدوري الدنماركي ماركو فرج وفي الدوري الكوري ريبين سولاقا".وأوضح، أن "المنتخب سيخوض أربع وحدات تدريبية بواقع وحدة تدريبية مسائية يوميا قبل أن يواجه إندونيسيا رسميا في السادس من الشهر الحالي"، مؤكدا، أن "المنتخب سيعود إلى البصرة في السابع من الشهر الحالي حيث يستضيف فيتنام في ملعب جذع النخلة في الحادي عشر من هذا الشهر في آخر جولات التصفيات الأولية".