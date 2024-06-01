رغم مرور 4 أشهر على جلسته الأولى.. جمود سياسي في مجلس ديالى

2024-06-01 19:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو مجلس ديالى نزار اللهيبي، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، عدم وجود اي حراك حقيقي لانهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية.

وقال اللهيبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس ديالى عقد في شهر شباط جلسته الاولى لتشكيل الحكومة المحلية لكن الخلافات لم تسعفه في المضي للامام وتكررت المحاولات 3 مرات اخرى وكانت النتائج ذاتها بفشل انعقاد الجلسة".

وأضاف، انه "لا يوجد حاليا اي حراك حقيقي لإنهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية"، لافتا الى ان "القوى السنية الثلاثة في مجلس ديالى لا تزال ثابتة في موقفها في دعم النائب رعد الدهلكي لمنصب المحافظ".

وأشار الى ان "تأخير تشكيل حكومة ديالى لا يخدم اي طرف وله تأثيره على ملفات مهمة ومنها الخدمية"، مؤكدا بان "القوى السنية حسمت موقفها وتنتظر اراء بقية القوى الاخرى".

ومنذ المصادقة على النتائج وبدء حراك تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات، كانت محافظة ديالى متشظية بين اراء تريد الابقاء على المحافظ السابق مثنى التميمي تدعمه قوى من عشائر بني تميم، اما الطرف الاخر فكانت القوى السنية التي لم تفصح بشكل واضح عن رغبتها بالمنصب الا انها ترفض اعادة تولي مثنى التميمي المنصب مجددًا، وهذا الامر دفع بزعيم كتلة بدر هادي العامري، بالذهاب نحو مرشح توافقي، قبل ان يسحب مرشحه ويترك الامر، ليدخل ائتلاف دولة القانون الذي قدم 3 مرشحين مختلفين قبل ان يستقر على مرشح واحد وهو اكاديمي من بني تميم في محافظة ديالى، الا ان حراكا مشبوها تمثل بقيام مسلحين بتهديد القوى السنية لاجبارها على حضور جلسة مجلس ديالى والتصويت لاسم محدد لمنصب المحافظ، دفع الكتل السنية للاعلان رسميا عن مقاطعة الجلسات بالكامل وعدم القبول الا بان يكون منصب المحافظ لصالح القوى السنية التي تمتلك 7 مقاعد مساوية لعدد مقاعد الشيعة في مجلس ديالى مع مقعد واحد كردي.