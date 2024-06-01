2024-06-01 19:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن عضو مجلس محافظة النجف محمد علي الحسناوي، اليوم السبت، عن مباراة مرتقبة بين غزلان البادية والنصر أو الهلال السعوديين. وبحسب الحسناوي الذي أشار إلى أنه التقى بالسفير السعودي عبد العزيز الشمري، وأعلن إقامة مباراة بين نادي النجف والهلال أو النصر على ملعب النجف الدولي.

ظهرت المقالة ملعب النجف الدولي يحتضن مباراة مرتقبة بين غزلان البادية والنصر أو الهلال السعوديين أولاً على ايشان.