2024-06-01 19:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، منح الفلاحين، الذين يعتمدون أنظمة الري الحديثة، سعراً أعلى لمحاصيلهم خلال استقباله رئيس وأعضاء الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، استقبل رئيس وأعضاء الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، واستمع لعدد من الطروحات والمقترحات التي تتعلق بالفلاحين والمزارعين، وسبل النهوض بالقطاع الزراعي".

وأشار السوداني إلى "أهمية عمل الاتحاد وفاعليته في كونه وسيطاً بين الحكومة والفلاحين"، مؤكداً أن "دعم القطاع الزراعي والنهوض به يعدّ من أولويات الحكومة وأهدافها، بعدم استمرار الاعتماد على قطاع النفط، وتوظيف الواردات النفطية لتطوير قطاعات أخرى ومنها الزراعة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة مستمرة في صرف مستحقات الفلاحين، كما ستمنح الفلاحين والمزارعين، الذين يعتمدون الأنظمة الحديثة في الري، سعراً أعلى لشراء محاصيلهم من الذين يستعملون وسائل تقليدية، وقد جرى استيراد 12 ألف منظومة ري للمرة الأولى في العراق"، مؤكداً أيضاً أن "اتفاقية إدارة المياه مع تركيا ستحقق نقلة نوعية بقطاع الزراعة في العراق، كما أشار سيادته إلى دعم الفلاحين بالأسمدة من خلال المنتج الوطني، وكذلك عن طريق رفع القيود عن استيرادها".