التخطيط: التعداد التجريبي يشهد استجابة كبيرة من قبل المواطنين

2024-06-01 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيأعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، تسجيل نسبة مشاركة 98% في اليومين الأولين من تعداد السكان التجريبي الذي يستمر 14 يوماً، مؤكدا أن هذه الأرقام تؤكد أنه سيكون ناجحا بشكل كبير نتيجة الاستجابة الكبيرة من المواطنين.وقال المدير العام التنفيذي للتعداد العام للسكان، علي عريان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "‏تمت المباشرة بالتعداد التجريبي الذي يعد النواة الأولى للمضي قدما بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في تشرين الثاني 2024، حيث كانت كل المؤشرات جيدة وسارت بانسيابية طبيعية".‏وأضاف، أن "التعداد التجريبي هو صورة مصغرة للتعداد العام المقبل، حيث استهدفنا في هذه المرحلة 84 منطقة، منها 44 منطقة في الحظر و40 منطقة في الريف على مستوى العراق، وشارك فيها أكثر من 600 باحث و باحثة".وأشار إلى، أن "هنالك استجابة كبيرة من قبل المواطنين سواء في الحظر أو الريف لإجراء التعداد السكاني وهي تفوق كثيرا الدول العالمية"، مؤكداً، أن "نسبة الاستجابة بلغت 98 بالمئة".وأعلنت وزارة التخطيط، يوم أمس الجمعة، انطلاق فعاليات التعداد التجريبي في عموم العراق.