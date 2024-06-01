بعد افتتاح معملها.. 5 فوائد لمشروع اللوحات المرورية الجديدة تتقاسمها الدولة والمواطن

2024-06-01 20:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر إسكندر، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، بأن معمل اللوحات المرورية الجديد ستكون له 5 فوائد وايجابيات متنوعة للدولة والمواطن.

وقال إسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "توحيد لوحات المرورية وفق سياق ثابت وواضح وبمواصفات دولية خيار أمني بالمقام الأول وتنظيمي أيضاً، من خلال ما يوفره من قاعدة بيانات تعتمد البرامج الحديثة في كشف العائدية وبقية المعلومات الأخرى عن كل مركبة".

وأضاف أن "افتتاح معمل اللوحات المرورية الجديد في بغداد خطوة ندعمها ونرى بانها ستعالج 5 سلبيات ابرزها اختلاف اللوحات ودفعها الى اتجاه موحد بالإضافة الى انها ستتيح لصاحب المركبة قيادتها خارج حدود البلاد ناهيك عن ما تتضمنه من قاعدة بيانات مهمة، بالإضافة الى الانتقال الى الإدارة الإلكترونية في حسم كل الأمور المتعلقة بالمرور".

وأشار الى ان "كل مناطق البلاد ستكون مشمولة باللوحات المرورية الجديدة من خلال خارطة طريق ستعلن عنها دوائر المرور في المحافظات".

وافتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت، معمل انتاج وطباعة اللوحات المرورية "الإنكليزية" الموحدة، والتي تستعيض عن كتابة اسم المحافظات بإعطاء رمز رقم، فيما أعلنت وزارة الداخلية البدء باستبدال اللوحات المرورية ابتداء من يوم غد الاحد.