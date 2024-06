الناصرية ولليوم الثاني تتصدر مدن العراق بدرجات الحرارة

2024-06-01 20:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف مؤشر محطة بلاسيرفيلي الأمريكي عن تسجيل مدينة الناصرية المرتبة سابعه عالمياً كاعلى مدينة بشدة الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت بيانات تم نشرها بحسب الموقع المذكور وتابعتها شبكة أخبار الناصرية، ان هناك 15 مدينة على مستوى العالم سجلت اعلى حرارة بفعل التغيرات المناخية. واشارت الى ان...

