كشف موعد اطلاق رواتب موظفي كردستان

2024-06-01 20:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

كشف عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الدورة الخامسة جهاد حسن، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، موعد إرسال الحكومة الاتحادية لمبالغ رواتب موظفي الإقليم.

وقال حسن في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "من المتوقع إرسال رواتب الأجهزة الأمنية يوم غد الأحد، فيما ستبدأ حكومة الإقليم ووزارة المالية تحديدا بإعداد قوائم الموظفين وبياناتهم".

وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية ستقوم بإرسال رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى، لآن الإقليم أوفى بكل الالتزامات ومنها تسليم الإيرادات غير النفطية".

وتشهد رواتب موظفي كردستان منذ 3 اشهر انتظاما واضحا في مواعيد اطلاقها مع التوصل لاتفاقات واضحة بتسليم النفط الى بغداد وايداع حصة الخزينة الاتحادية من الايرادات غير النفطية في إقليم كردستان.