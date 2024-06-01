الأمانة العامة: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الأبنية المدرسية في تشرين الثاني

2024-06-01 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، أن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الأبنية المدرسية سيكون في شهر تشرين الثاني من العام الحالي.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الأبنية المدرسية النموذجية المنجزة لغاية الآن هو 200 مدرسة موزعة بين بغداد والمحافظات، والأبنية المنجزة بـ 3 مساحات 12 و18 و24 صفاً ووفق تصاميم مختلفة".وأضاف مجيد، أن "مراحل العمل الآن تسير بوتيرة عالية، وهنالك متابعات مستمرة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء المشرفة على المشروع عبر زيارات ميدانية إلى المواقع في بغداد والمحافظات بشكل دوري، وهذا الملف يحظى باهتمام من قبل رئيس مجلس الوزراء".وتابع، أنه "حسب الخطة التي وضعتها دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية سيتم إنجاز المرحلة الأولى خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي، وبالتأكيد سيتم تسليم المواقع لوزارة التربية لغرض إدخالها الخدمة".ولفت مجيد، إلى أن "هذا المشروع يسير حسب الرؤية الحكومية وتوجهها هو الإسهام إلى حد كبير في إنهاء ظواهر المدارس الكرفانية والطينية والمدارس التي تحتوي على دوام مزدوج وثلاثي".