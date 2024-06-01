تراجع أسعار النفط والعيون متجهة صوب اجتماع أوبك

2024-06-01 21:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

تراجعت أسعار النفط العالمية للشهر الثاني على التوالي، وسط ترقب المتداولين لاجتماع تحالف "أوبك+" يوم غد الأحد. وشهدت أسعار النفط طيلة تعاملات الأسبوع تقلبات دون اتجاه واضح في نطاق 3 دولارات وسط أحجام تداول ضعيفة، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط لتتم تسويته بالقرب من 77 دولاراً للبرميل، كما وتراجع خام برنت لنحو 81 دولارا للبرميل، إذ أدى الافتقار إلى المحفزات الأساسية إلى تأثر سعر الخام بمشاعر العزوف عن المخاطرة على نطاق أوسع. كما وحوّل التجار انتباههم إلى اجتماع "أوبك+" ،بينما يواصل التحالف محادثات غير رسمية تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن خفض إنتاج النفط في نهاية الأسبوع