المالية النيابية: جاهزون لعرض التقرير النهائي بشأن جداول الموزانة

2024-06-01 21:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت اللجنة المالية النيابية، جاهزيتها لعرض التقرير النهائي حول جداول الموازنة في جلسة مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل. وذكر رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان ، أن "لجنته تواصل منذ أيام، دراسة ومراجعة جداول موازنة 2024 ، بشكل مفصل، بغية إنجازها بالشكل الامثل، وبما يضمن إيجاد التخصيصات المالية اللازمة لجميع القطاعات". وأضاف، ان "اللجنة توشك على إنجاز مهمة مناقشة ومراجعة تفاصيل هذه الجداول، وبما ينسجم مع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 -2025) وأكد العطواني أن "المالية النيابية جاهزة لعرض تقريرها النهائي امام مجلس النواب في جلسة الاثنين المقبل المخصصة للمصادقة على جداول الموازنة وملحقاتها". وبين أن "اللجنة حريصة على