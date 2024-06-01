الفئات المشمولة والرسوم.. معلومات عن اللوحات المرورية الجديدة

2024-06-01 21:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، آلية استبدال اللوحات المرورية الجديدة وما اذا كان استبدالها اجباريا ام اختياريا.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم محمد الحسون لـ "بغداد اليوم"، انه "فيما يخص جعل اللوحات المرورية الجديدة اجبارية أم اختيارية امام المواطنين وكذلك رسومها المالية سيتم الإعلان عنها بشكل مفصل لاحقاً".

وأضاف إن "اليوم تمت المباشرة بافتتاح معمل استبدال اللوحات المرورية وجميع تفاصيل هذه اللوحات واستبدالها ورسومها سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة".

وافتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت، معمل انتاج وطباعة اللوحات المرورية "الإنكليزية" الموحدة، والتي تستعيض عن كتابة اسم المحافظات بإعطاء رمز رقم، فيما أعلنت وزارة الداخلية البدء باستبدال اللوحات المرورية ابتداء من يوم غد الاحد.

وقالت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي خلال افتتاح المعمل، ان الرسوم السابقة ستبقى نفسها بدون أي تغيير بقيمتها، فيما سيتم تطبيق اللوحات الجديدة على 4 فئات وهي التسجيل لأول مرة، وفقدان اللوحات، وتجديد السنوية، وتغيير البيانات، فيما لن يتم شمول تحويل ملكية المركبة بتغيير اللوحات حاليًا.