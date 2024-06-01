2024-06-01 21:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي الطلبة رسميا مع المدرب قحطان جثير لقيادة فريقها الكروي خلفا للمدرب المستقيل احمد صلاح.

وسيبدأ جثير مهمته اعتباراً من يوم غد بعد أن أتم الاتفاق مع الادارة المؤقتة لنادي الطلبة.

يشار الى ان المدرب احمد صلاح قدم استقالته وأعلن مغادرة نادي الطلبة رسميا بعد تحقيق المتذيل نفط الوسط أول انتصار له على حساب الطلاب في الجولة 32 لدوري نجوم العراق.

يذكر ان نادي الطلبة لديه أربع مباريات مؤجلة بسبب ارتباط لاعبيه مع المنتخب الاولمبي في النهائيات الاسيوية المؤهلة لباريس.

ويحتل الطلبة المركز العاشر برصيد 41 نقطة بعد انتهاء الجولة 32 لدوري نجوم العراق.