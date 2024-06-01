بفعاليات متنوعة.. أربيل تحتفل بيوم الطفل العالمي (صور)

2024-06-01 21:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت مهرجان بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وتضمن إقامة مسابقات توعوية في مجال البيئة والطاقة المتجددة، إضافة للفقرات الترفيهية.

وأوضح افين (طفلة مشاركة)، لوكالة شفق نيوز، أن مشاركتها في هذا اليوم جاء كمناسبة لجميع الأطفال، مردفة بالقول: "قمنا بالعديد من الفعاليات والنشاطات الترفيهية مثل الرسم والموسيقى والغناء والمسابقات".

من جانبه، أشار جورج (مشارك في المهرجان)، للوكالة، إلى أن "الجميل في هذا المهرجان هو جمعه العديد من الأطفال، وجعل العائلات تستمتع بأوقاتهم مع أبنائهم".

ويوم الطفل العالمي (Children's Day)هو اليوم الذي يحتفل فيه الأطفال في تواريخ تقويمية مختلفة، في مختلف دول العالم، حسب تراثها وإرثها الحضاري.