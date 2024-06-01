2024-06-01 21:30:07 - المصدر: منصة إيشان

صدرت مواقف سياسية، من داخل تحالف الفتح، بشأن جدل ثقافي دائر في الأوساط الثقافية الكردية والعراقية بشكل عام، حول أوائل البشر الذين سكنوا بلاد الرافدين. وفي تصريحات له، انتقد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، ما وصفه بأنه “توجه إعلامي تتبناه قوى كردية في محاولة لخلط الاوراق وتزييف الحقائق التاريخية المتعلقة ببلاد الرافدين”. وأشار إلى أن […]

ظهرت المقالة عضو بتحالف الفتح: الكرد ليس أول من سكنوا العراق.. هناك مخطط دولي لتزييف التاريخ أولاً على ايشان.