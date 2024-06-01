2024-06-01 21:30:07 - المصدر: منصة إيشان

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين، المهمات الأساسية التي ستضطلع بها البعثة حتى انسحابها من العراق. وقرّر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الجمعة، بناءً على طلب بغداد، أن يسحب بحلول نهاية 2025 البعثة الأممية الموجودة في العراق منذ أكثر من 20 عاماً. وخلال الفترة الممتدّة من صدور القرار وحتى نهاية 2025، […]

ظهرت المقالة بينها ممتلكات الكويتيين ورفاتهم..آخر مهام “يونامي” قبل مغادرتها للعراق أولاً على ايشان.