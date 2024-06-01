مسؤول حكومي: استجابة جيدة من المؤسسات الأهلية بتلبية المتطلبات البيئية

2024-06-01 22:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأكد معاون مدير بيئة بغداد التابعة لوزارة البيئة صادق حاتم، اليوم السبت، وجود تحسن لدى غالبية المؤسسات الأهلية في الاستجابة للمتطلبات البيئية، فيما أوضح الإجراءات القانونية بحق المخالفين.وقال حاتم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة الرقابة التابعة لمديرية بيئة بغداد تقوم بإجراء كشوفات على المؤسسات الحكومية العائدة لوزارة الصحة وبقية المؤسسات وأيضاً المؤسسات الأهلية، من خلال متابعة مدى الالتزام بعزل النفايات الطبية عن الاعتيادية، مع توفير المتطلبات البيئية الأخرى".وأضاف حاتم، أنه "بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ومفاتحة الجهات العليا شاهدنا استجابة جيدة من بعض المؤسسات الحكومية سواء القيام بأعمال تأهيل للمحارق القديمة أو استبدالها بأخرى جديدة، مع استخدام جهاز الـ autoclave shredding بدلا من المحارق؛ لتجنب الآثار البيئية السلبية الناجمة عنها".وتابع، "إن بعض المؤسسات لم تلتزم بالتعليمات البيئية، وتعذرت بالحاجة إلى تخصيصات مالية، فيما لاحظنا وجود تحسن جيد و ملحوظ في المؤسسات الأهلية على الأغلب".وعن الإجراءات القانونية بحق المخالفين أوضح حاتم، أن "الإجراءات تتضمن الإنذار وفرض الغرامة والغلق في حال عدم الاستجابة، وهي مستمرة في تعميم الالتزام بالمتطلبات البيئية".