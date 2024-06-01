المبرقع يؤكد أهمية العمل والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة العراقية ونظيرتها الليبية

2024-06-01 22:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، اليوم السبت، على أهمية العمل والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة العراقيَّة ونظيرتها الليبية.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، التقى رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، بحضور القائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في طرابلس أحمد الصحاف".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقيَّة - الليبيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما استعرض الجانبان مُجمَل الأوضاع والتحديات التي تواجه المنطقة".وأكّد المبرقع على، "أهمية العمل والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة العراقيَّة ووزارتي الشباب والرياضة في ليبيا وتعزيز العلاقات وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين واستمرار الدعم، وتعزيز التعاون في المجالات كافة"، و نبه المبرقع إلى، "أولوية أن تتصدر الجالية العراقيَّة سلم الاهتمام على رأس فعاليات وزارتي الشباب والرياضة في ليبيا".وتابع البيان، أن "الجانبين ناقشا المُباحثات والاتفاقات التي أجراها المبرقع مع نظيريه وزير الشباب ووزير الرياضة في حكومة الوحدة الوطنيَّة الليبيَّة خلال زيارته إلى طرابلس على هامش مُشاركته في افتتاح فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي 2024".من جانبه، أعرب الدبيبة عن "استعداده لزيارة جمهورية العراق في إطار تطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين"، مُشيداً، "بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين".